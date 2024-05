Combatti IL CALDO con il Ventilatore a Torre in SVENDITA su Amazon

L’estate è alle porte e bisogna prepararsi alle temperature in rialzo! Per questo motivo non farti sfuggire la mega promozione sul Ventilatore a Torre LEVOIT, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito dell’offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Ventilatore a Torre LEVOIT: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ventilatore a Torre LEVOIT ha un’esclusiva tecnologia VortexAir Technology: la velocità massima del vento può raggiungere i 7,5 m/s, consentendo all’aria di fluire rapidamente nella stanza, offrendoti una fantastica sensazione di freschezza.

L’angolo di oscillazione di 90° e il design regolabile dall’alto verso il basso consentono di controllare la direzione del vento. Questo ventilatore a torre può essere utilizzato anche con un condizionatore d’aria in modo che la stanza possa essere raffreddata più velocemente.

Inoltre l’esclusiva funzione avanzata della modalità di sospensione può proteggere il tuo sonno: il suono operativo del ventilatore a torre può raggiungere, infatti, un minimo di 25 dB e così puoi avere un mondo tranquillo anche di notte.

Il dispositivo ha 12 marce di regolazione della velocità del vento e 4 modalità possono soddisfare le esigenze di diversi gruppi di persone per la velocità del vento. Il volume d’aria massimo può raggiungere 1252 CFM e puoi scegliere la modalità normale/turbo/avanzata di sospensione/modalità automatica. In questo modo ogni tua esigenza sarà soddisfatta in qualsiasi momento dell’anno.

Oggi il Ventilatore a Torre LEVOIT è disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 17%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito dell’offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.