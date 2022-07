Come proteggere chi è "meno tecnologico" dalle truffe

Il web è un posto tanto meraviglioso quanto pericoloso. Truffe, cyber criminali, virus e malware sono sempre dietro l’angolo e troppo spesso a caderne vittima sono i giovanissimi e i più anziani, entrambe categorie – a modo loro – meno tecnologiche. Ma come proteggerli?

Le truffe più comuni in rete: phishing e altro

Hacker, malintenzionati e cyber criminali hanno un “talento” particolare: riuscire ad ingannare stimolando la curiosità delle loro vittime. Perciò i mezzi più comuni per arrivare direttamente all’attenzione degli utenti meno esperti sono le e-mail e gli SMS di phishing, in particolare quelle che parlano di vincite, rimborsi, donazioni, pacchi in giacenza o numeri fittizi che si fingono istituti bancari. Questi falsi messaggi di posta possono contenere allegati pericolosi oppure link truffa in cui si invita l’utente a inserire i propri dati personali (comprese informazioni di pagamento) per ricevere un premio che in realtà non esiste davvero.

Aiutare i nostri cari a proteggersi da questo tipo di truffe è possibile: per prima cosa è necessario insegnare loro le basi di sicurezza informatica, invitandoli a non rivelare alcun dato sensibile in rete e a non cliccare link o messaggi che possono sembrare sospetti. È bene inoltre aiutarli a gestire le password personali, cercando di evitare quelle semplici a favore di credenziali lunghe e complesse. È possibile aiutarsi attraverso un servizio di password manager da installare direttamente sul dispositivo della persona.

Di fondamentale importanza installare un antivirus che possa proteggere il telefonino oppure il PC da virus, malware, tentativi di phishing e la maggior parte delle minacce della rete. Ancora meglio se vi affianchiamo un servizio VPN, magari installato direttamente sul router di casa così tutti i dispositivi connessi saranno automaticamente protetti grazie al tunnel crittografato, oppure direttamente sullo smartphone per una maggiore sicurezza anche fuori casa.

Il miglior antivirus per proteggere i nostri cari

Norton 360 Deluxe è la soluzione migliore per una protezione a 360° di giovanissimi, anziani e comunque chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. Offre infatti tantissime funzionalità non soltanto legate alla protezione da spyware, virus, malware e ransomware – che viene effettuata attraverso innovativa tecnologia di sicurezza con intelligenza artificiale –, ma anche per ogni cosa riguardi la privacy in rete. Tra i suoi vantaggi troviamo infatti un comodo gestore di password per archiviare le credenziali dei profili online, una Secure VPN per crittografare i dati attraverso una rete virtuale privata, e strumenti per il monitoraggio del Dark Web.

Con Norton 360 Deluxe è possibile proteggere fino a cinque dispositivi, compresi PC e smartphone. Grazie alla promozione in corso, puoi risparmiare il 63% di sconto sulla sottoscrizione del primo anno di abbonamento. A questo link puoi trovare tutte le informazioni su funzionalità, vantaggi e soprattutto le offerte di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.