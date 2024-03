Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis al fianco di Luca Laurenti, va in onda tutti i giorni su Canale 5 ed è visbile anche in streaming grazie all’app Mediaset Infinity. Questo in Italia, all’estero invece le cose sono un po’ diverse.

Per vedere Avanti un altro in streaming dall’estero occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN, il servizio che consente di superare le restrizioni geografiche che bloccano la visione dei contenuti fruibili soltanto entro i confini italiani. Il miglior servizio è NordVPN, che offre un’esperienza streaming di gran lunga superiore rispetto alle altre concorrenti.

Come vedere Avanti un altro in streaming dall’estero: la guida

Ricapitolando dunque, la visione di Avanti un altro in streaming fuori dall’Italia richiede il download dell’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN. Ecco tutti i passaggi nel dettaglio:

Attiva NordVPN in offert a 3,99 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro, con in più 3 mesi extra di servizio da offrire a un proprio amico. Scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi seguire Avanti un altro in streaming. Seleziona uno dei server VPN disponibili in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali.

Arrivati a questo punto non ti resta che aprire l’app Mediaset Infinity e selezionare il riquadro della diretta di Canale 5 o della storica trasmissione di Paolo Bonolis in compagnia con Luca Laurenti.

Puoi selezionare il piano di due anni di NordVPN per guardare Avanti un altro dall’estero con Mediaset Infinity a soli 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.