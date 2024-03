Come vedere C'è posta per te in streaming dall'estero

C’è posta per te è uno show televisivo che accompagna le serate degli italiani dall’ormai lontano 2000, rappresentando da tempo una presenza fissa nel palinsesto Mediaset.

Maria De Filippi (ideatrice e presentatrice) grazie anche ai suoi postini, da Marcello Mordino ai più recenti, è riuscita a raccontare storie toccanti, affrontando situazioni delicate e spesso commoventi.

La trasmissione, che ormai conta più di 270 puntate, è per molti italiani un appuntamento imperdibile del sabato sera, con uno share elevato mantenuto durante tutte e 27 le edizioni.

C’è posta per te è uno show televisivo trasmesso su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Questa seconda piattaforma permette di seguire la trasmissione anche attraverso lo streaming, dunque via computer, tablet o smartphone.

Ciò, però, non significa che tale contenuto sia sempre e comunque accessibile. A causa di questioni legate ai diritti, se vivi all’estero o se ti trovi fuori dai confini nazionali (per ferie o questioni di lavoro) potresti vedere il tuo dispositivo bloccato nel tentativo di guardare l’ultima puntata della trasmissione.

C’è posta per te anche all’estero? La soluzione è una VPN

Per poter accedere alla trasmissione, la soluzione più logica è affidarti a un servizio VPN.

Le Virtual Private Network, infatti, sono piattaforme che consentono al tuo dispositivo di “ottenere in prestito” un indirizzo IP diverso da quello attuale. In pratica, puoi collegarti allo streaming di Mediaset Infinity, risultando collegato a questo dal territorio italiano, con pieno accesso a C’è posta per te e agli altri show televisivi presenti in libreria.

A rendere ancora più interessante il discorso VPN, vi è il fatto che questo strumento può essere utile in diversi altri contesti.

In caso di voli aerei, infatti, è possibile utilizzare IP diversi per risparmiare decine e decine di euro, il tutto con un semplice click. L’utilizzo abituale di una VPN, poi, permette anche di proteggere la privacy quando navighi online, nascondendo il tuo IP reale ed evitando fenomeni come il tracking o pubblicità molesta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.