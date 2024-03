Come vedere È sempre Cartabianca in diretta e in streaming dall'estero

È sempre Cartabianca, il talk politico condotto da Bianca Berlinguer, va in onda in diretta TV su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

Come da tradizione, i dibattiti politici appassionano sempre numerosi italiani, anche quelli che ora risiedono all’estero o sono spesso fuori dall’Italia per motivi di lavoro. Quest’ultimi sanno bene che al di là dei confini italiani la maggior parte dei contenuti di Mediaset Infinity è bloccata a causa delle restrizioni geografiche. Per questo motivo, per vedere È sempre Cartabianca in diretta e in streaming dall’estero occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN. Il miglior servizio è quello offerto da NordVPN, che vanta la migliore velocità di connessione, proponendo di conseguenza la migliore esperienza streaming.

Come guardare È sempre Cartabianca all’estero

La visione dall’estero del talk di Rete 4 È sempre Cartabianca richiede il download dell’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN.

A questo proposito, il punto di riferimento è NordVPN: il piano di due anni oggi è in offerta a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più la possibilità di regalare tre mesi extra di servizio a un proprio amico.

Dopo la sottoscrizione, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi vedere È sempre Cartabianca in streaming, quindi effettua l’accesso all’account con le tue credenziali.

Quando entri nella schermata principale dell’applicazione, connettiti a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e superare le restrizioni geografiche.

Fatto anche questo non ti resta che avviare l’app Mediaset Infinity e selezionare il riquadro della diretta di Rete 4 o della trasmissione È sempre Cartabianca. Buona visione!

