Come vedere Folle d'amore - Alda Merini in streaming dall'estero

Folle d’amore – Alda Merini è un film autobiografico che racconta la vita della poetessa Alda Merini, interpretata dall’attrice Laura Morante. Prodotta da Rai Fiction e Jean Vigo Italia, la pellicola diretta da Roberto Faenza è al momento disponibile all’interno del catalogo di RaiPlay.

E all’estero? Come è noto, i contenuti di RaiPlay fuori dai confini italiani sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche. Esiste però un modo per porvi rimedio: attivare una VPN, in modo da superare il blocco geografico simulando una connessione da un altro Paese. Tra le soluzioni migliori si annovera NordVPN, in offerta a 3,69 euro al mese per due anni con 3 mesi extra di servizio in regalo.

Folle d’amore – Alda Merini: come vedere il film in streaming su RaiPlay all’estero

Per vedere Folle d’amore – Alda Merini occorre procedere con l’attivazione di una VPN e il download dell’app gratuita RaiPlay.

In merito alla VPN, in questo momento il punto di riferimento è NordVPN. Lo è per qualità dello streaming e per le innumerevoli funzionalità di sicurezza garantite rispetto alla concorrenza.

Il piano di due anni di NordVPN è in promo a 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro, con tre mesi extra di servizio gratuiti.

Una volta attivato il servizio, scarica l’app NordVPN da Google Play Store o App Store, dopodiché effettua il login con le credenziali del tuo account.

A questo punto recati nella sezione dei server VPN e connettiti a uno tra quelli posizionati in Italia. Così facendo simulerai una connessione dal nostro Paese, andando in automatico a sbloccare non solo tutti i contenuti di RaiPlay ma anche quelli delle altre piattaforme streaming.

Ora non ti rimane che aprire l’app RaiPlay e selezionare il riquadro detto al film con protagonista Laura Morante nei panni della poetessa Alda Merini.

