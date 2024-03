Come vedere Stasera c'è Cattelan in streaming dall'estero

Stasera c’è Cattelan è uno dei programmi più interessanti della Rai. Si tratta del Late Night Show di Rai 2 che va in onda in seconda serata. Attualmente, è in corso la quarta edizione dello show che può essere visto in streaming su Rai Play, sia in diretta che on demand.

Per vedere Stasera c’è Cattelan in streaming dall’estero è ugualmente possibile affidarsi a Rai Paly ma bisogna aggiungere un elemento extra. È necessario, infatti, ricorrere a una VPN per aggirare le restrizioni all’accesso dall’estero a Rai Play.

La soluzione giusta è puntare su NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 3,99 euro al mese con la nuova promozione. NordVPN è una delle migliori VPN sul mercato e può contare su un network di server diffuso in tutto il mondo e su un’infrastruttura ottimizzata per lo streaming.

Per attivare la VPN basta seguire il link qui di sotto.

Stasera c’è Cattelan in streaming dall’estero: la procedura per vedere gli episodi

Per vedere Stasera c’è Cattelan dall’estero basta affidarsi a Rai Play, accedendo alla piattaforma dopo aver attivato una VPN. La procedura da seguire è semplice. Ecco tutti i passaggi:

attivare NordVPN, ora in offerta a 3,99 euro al mese

scaricare l’app di NordVPN sul dispositivo da cui si andrà poi a guardare la puntata

sul dispositivo da cui si andrà poi a guardare la puntata scegliere un server situato in Italia e attivare il collegamento VPN

e attivare il collegamento VPN accedere a Rai Play per avviare lo streaming di Stasera c’è Cattelan

Bastano pochi secondi, quindi, per completare tutti i passaggi e iniziare a guardare Stasera c’è Cattelan in streaming dall’estero. Come detto in precedenza, è possibile attivare NordVPN al costo di 3,99 euro al mese tramite il link qui di sotto. La promozione riguarda il piano biennale con 3 mesi extra da regalare a un amico e una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.