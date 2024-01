Comodo, resistente, elegante: il Casio G-SHOCK ha tutto! Prendilo ora a soli 95 euro

Il marchio giapponese Casio, storico e rinomato, nel 1983 ha lanciato la linea G-SHOCK. Davvero per tutte le occasioni, per la sua robustezza, ma anche comodità ed eleganza. Oggi puoi prendere questo esemplare nero con rifiniture blu a soli 95 euro! Sfrutta il Coupon CASA24!

Caratteristiche prodotto

G-Shock, marchio lanciato da Casio negli anni ottanta e attualmente ancora uno dei marchi di orologi più apprezzati esistenti, sia da donna che da uomo. Gli orologi G-Shock non sono amati solo da persone ordinarie, ma anche da atleti, militari e polizia per l’enorme resistenza agli urti e all’acqua, l’alto grado di affidabilità e le numerose funzioni che gli orologi hanno.

Per non parlare dei design estremamente cool! Tutto ciò rende un orologio G-Shock non solo tremendamente funzionale, ma anche un vero e proprio eye-catcher.

