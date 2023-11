Con il Black Friday di Amazon Lenovo Tab M10 Plus 3a gen COSTA NIENTE

Se hai atteso con pazienda la settimana del Black Friday su Amazon per acquistare un nuovo tablet Android super economico, sappi che l’ottimo Lenovo Tab M10 Plus 3a gen può essere tuo al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 18%, il già economicissimo device può essere tuo al prezzo shock di appena 164€.

Lenovo Tab M10 Plus 3a gen ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue necessità quotidiane: è comodo da utilizzare, è leggero, monta una scheda tecnica convincente e ovviamente costa pochissimo.

Costa davvero poco Lenovo Tab M10 Plus 3a gen: appena 164€ su Amazon

Il tablet Android stupisce fin da subito con il suo pannello da 10.61 pollici a risoluzione 2K con cui poter guardare video ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano un potente processore octa core ti assicura una buona reattività nell’avvio delle app di cui hai bisogno.

Super sottile e con una batteria di lunga durata che ti accompagna senza fatica per tutto il giorno, con il tablet di Lenovo ci puoi navigare in rete, chattare sui social, leggere, studiare, lavorare o semplicemente svagarti durante il tempo libero.

Con un prezzo di vendita su Amazon di appena 164€ con i servizi Prime di Amazon, il tablet Android a marchio Lenovo è senza ombra di dubbio l’acquisto hi-tech più vantaggioso di questo Black Friday.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.