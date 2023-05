Con la Fibra di Aruba navighi alla velocità della luce e ti costa solo 17,69 euro

Se stai cercando una connessione internet di qualità a un prezzo imbattibile, non lasciarti sfuggire questa offerta da sogno: la Fibra di Aruba è in promozione a soli 17,69 euro al mese per 6 mesi senza costi di attivazione.

Si tratta di una vera fibra ottica con tecnologia FTTH che ti garantisce una velocità in download fino a 1 Gbps e in upload fino a 200 Mbps.

Scopri i vantaggi della Fibra di Aruba

La Fibra di Aruba ti permette di navigare, come detto, con una velocità in download fino a 1 Gbps e in upload fino a 200 Mbps. Puoi scaricare file, guardare video, giocare online e fare videochiamate senza interruzioni o rallentamenti. Puoi anche scegliere tra diverse opzioni per personalizzare la tua offerta: solo fibra o fibra con router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate e persino i download fino a 2.5 Gbps se è previsto dalla tua area.

Il servizio è facile da attivare e da gestire. Non hai costi di attivazione o di migrazione se passi da un altro operatore. Puoi uscire quando vuoi e hai a disposizione un’area clienti online e un servizio di assistenza dedicato. Puoi anche richiedere il voucher C del Piano Banda Ultra Larga per avere uno sconto ulteriore sul canone.

Non perdere questa occasione unica: attiva ora la Fibra di Aruba e scopri il piacere di navigare con la massima velocità e qualità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.