Con l'evento Tech week su eBay, 7 giorni di sconti fino al 40% su prodotti tech

eBay lancia un nuovo evento chiamato Tech Week, che permette di avere sconti importanti su decine di prodotti direttamente nel carrello, con spedizione gratuita. Dal 16 al 22 ottobre, gli amanti della tecnologia e gli acquirenti attenti al risparmio avranno dunque l’opportunità di accaparrarsi alcuni dei migliori prodotti di elettronica ed elettrodomestici a prezzi davvero convenienti dalle console, compresa la PlayStation 5 in bundle con FC 24, fino al nuovissimo Apple iPhone 15.

La bellezza della Tech Week di eBay è che non devi preoccuparti di inserire codici o attivare coupon. Gli sconti sono applicati automaticamente, rendendo l’esperienza di shopping ancora più semplice. Quindi, preparati a fare affari e a portare a casa quei prodotti che hai sempre desiderato a prezzi incredibilmente convenienti. La Tech Week di eBay è l’occasione perfetta per aggiornare la tua tecnologia e i tuoi elettrodomestici senza svuotare il portafoglio, ecco qualche esempio:

Apple iPhone 15

Annunciati due giorni fa nel corso dell’evento Apple intitolato Wonderlust, i nuovi iPhone 15 sono offerti in cinque affascinanti colori: rosa, giallo, verde, blu e nero nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB. Scegli il tuo colore preferito (noi qui ti abbiamo segnalato quello con l’iconico colore nero, ma seguendo il link puoi variare la scelta) e prendilo adesso su eBay a 869€ incluse le spese di spedizione.

TV QLED TCL 50C649

Se stai cercando di portare l’intrattenimento a casa tua a un livello superiore, il TV QLED TCL 50C649 è esattamente ciò di cui hai bisogno. Con la sua straordinaria qualità delle immagini Ultra HD 4K, intelligenza artificiale avanzata e un design elegante, questa smart TV è pronta a trasformare le tue serate televisive in un’esperienza indimenticabile. Continua a leggere per scoprire tutte le caratteristiche eccezionali di questo straordinario televisore.

Multifunzione inkjet HP DeskJet 2723e

Una stampante affidabile è un elemento essenziale per qualsiasi ufficio, e l’HP DeskJet 2723e è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni eccezionali e versatilità. Questa stampante inkjet multifunzione offre una vasta gamma di funzionalità in un design compatto e conveniente. Con la promessa di 6 mesi di inchiostro incluso, questa stampante è pronta per soddisfare tutte le tue esigenze di stampa. Continua a leggere per scoprire perché l’HP DeskJet 2723e è un vero punto di riferimento nel mondo delle stampanti per ufficio.

Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch (modello Oled) è la versione aggiornata della popolare console ibrida di Nintendo. Questo nuovo modello presenta un elegante design bianco e un miglioramento significativo nel display, con uno schermo Oled da 7 pollici che offre colori più vibranti e contrasti più nitidi rispetto alla versione precedente. Se da tempo desideri acquistare questo gioiellino ma ti sei trattenuto per via del budget a tua disposizione, oggi hai l’opportunità di rimediare grazie allo sconto su eBay, che portano la console a un prezzo finale di 289€.

MARVEL’S SPIDER MAN 2 – PLAYSTATION 5

Se sei un appassionato di videogiochi e un fan dell’universo Marvel, non puoi perderti questo Marvel’s Spider-Man 2 su PlayStation 5. Questo titolo è pronto a stupire i giocatori con una nuova avventura epica e l’opportunità di controllare uno dei supereroi più iconici di sempre, Spider-Man. Il pre-ordine per Marvel’s Spider-Man 2 è ora disponibile in versione ufficiale italiana, e questa è la tua occasione per essere uno dei primi a immergerti in questo mondo straordinario. Scopri cosa ti aspetta in questa entusiasmante avventura videoludica.

Tra i prodotti tech in sconto si possono trovare smartphone, console, computer, televisori e tantissimo altro ancora. Di seguito, ecco le pagine delle offerte, con tanto di link diretti:

Proprio perché la vetrina degli sconti di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare.

