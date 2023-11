Con questo Aspirapolvere Tineco in OFFERTA Mary Poppins ti farà un baffo!

Tineco FLOOR ONE S5 è uno straordinario aspirapolvere senza fili smart, anche Lavapavimenti, gestibile comodamente tramite app o assistenti vocali. Ideale anche per i pavimenti più delicati, come i parquet, per moquette o tappeti. Rimuove anche i peli dei nostri amici a quattro zampe. Ora lo paghi solo 329 euro, grazie al coupon di 190 euro, facilmente applicabile con una spunta. Inoltre, puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Aspirapolvere lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5: le caratteristiche

Con L’Aspirapolvere lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 rimuovi facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, bagnato e asciutto. È dotata della tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco che permette di regolare automaticamente l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola, in base al tipo di sporco individuato. Il rullo a spazzola di FLOOR ONE S5 è progettato per passare in modo agevole vicino ai battiscopa e pulire gli angoli più difficili da raggiungere. I tuoi pavimenti diventano completamente asciutti e senza alcun alone, in pochi minuti.

Il serbatoio dell’acqua pulita da 0.8litri è più grande, consente di pulire aree più grandi senza interruzioni. Il sistema a doppio serbatoio mantiene separata l’acqua pulita da quella sporca, quindi pulisci sempre con acqua pulita e detergente. Non toccare mai più un rullo sporco. La funzione autopulente a mani libere lava automaticamente il tubo interno e il rullo della spazzola, per una manutenzione rapida e senza problemi. Il filtro per i peli di animali domestici rende la rimozione dei peli degli animali domestici facile e veloce. La base di ricarica 3-in-1 conserva e ricarica il dispositivo con la massima comodità. Monitora le prestazioni di pulizia con l’assistente vocale integrato e l’App di Tineco, che forniscono utili promemoria di manutenzione, rapporti di pulizia e altre informazioni utili.

