Con Virgin Fibra navighi alla massima velocità a soli 24 euro al mese

Hai sempre sognato di avere una connessione in fibra ottica che ti permetta di navigare in internet a tutta velocità, senza limiti e senza problemi? Allora non perdere l’offerta di Virgin Fibra, il servizio che ti offre una connessione fino a 1 Gigabit al secondo, che ti garantirà una qualità e una stabilità senza pari, a soli 24,95 euro al mese per i primi 18 mesi.

Virgin Fibra in offerta: naviga alla massima velocità

Con Virgin Fibra potrai scaricare, caricare e guardare in streaming tutto quello che vuoi, senza rallentamenti o blocchi. Inoltre, avrai a disposizione un modem Wi-Fi gratuito e l’installazione a domicilio.

E adesso è l’occasione migliore: se sottoscrivi un abbonamento a Virgin Fibra potrai approfittare di una promozione speciale che ti permetterà di pagare solo 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi invece di 29,49. Risparmierai così 5 euro al mese e 90 euro in totale. Dopo i 18 mesi, l’abbonamento tornerà al prezzo normale di 29,49 euro al mese, ma potrai disdire in qualsiasi momento senza penali.

L’unica spesa aggiuntiva che dovrai sostenere è quella dei costi di attivazione una tantum di 19,99 euro. Si tratta di una cifra irrisoria se pensi a tutti i vantaggi che avrai con Virgin Fibra.

Non aspettare oltre e sottoscrivi subito il tuo abbonamento a Virgin Fibra. Potrai goderti una connessione veloce, affidabile e conveniente, senza rinunciare a nulla. Affrettati prima che l’offerta scada.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.