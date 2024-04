Condizionatore smart: in sconto il miglior modo per controllarlo da smartphone!

Siamo quasi giunti alla stagione più calda e come altro dispositivo di casa, anche il condizionatore può diventare smart. Ecco il prodotto Netatmo, un’azienda Bticino, che migliora la gestione del climatizzatore in casa e permette di controllare da qualsiasi parte del mondo temperatura, accensione e spegnimento del proprio sistema di climatizzazione. Il prodotto che rende il condizionatore smart costa oggi solo 109€ grazie allo sconto Amazon del 9%. Approfittane subito e non te ne pentirai!

Ottima qualità per un prodotto top: oggi in sconto il controller che rende il tuo condizionatore smart

Il mercato è pieno di proposte per rendere smart qualsiasi apparecchio di casa. Tra questi non sono da meno i condizionatori. Ci sono però proposte e proposte: quella di oggi viene direttamente da un’azienda blasonata e che garantisce qualità al giusto prezzo.

Vi parliamo quindi del prodotto che rende il vostro condizionatore smart targato Netatmo. Il sistema è compatibile con la maggior parte dei prodotti attualmente in vendita e già montate nelle case di tutti e si integra già con l’ecosistema Bticino. Chi possiede apparecchi smart di quest’azienda, potrà quindi controllare anche il condizionatore dalla stessa applicazione di sempre.

Il dispositivo arriva a casa con il cavetto giusto per essere collegato alla corrente: va installato attraverso l’app di cui troverete le informazioni direttamente in scatola e posizionato in modo tale che il condizionatore sia a vista. Questo sistema quindi, in base a scenari o preferenze personali accenderà o spegnerà il climatizzatore. Ovviamente non manca la possibilità di accendere o spegnere a mano le macchine: con un semplice tocco, il tutto avverrà in modo semplicissimo. Ovviamente, non funziona solo per la climatizzazione a freddo, ma anche per la pompa di calore: puoi utilizzarlo quindi tutto l’anno!

Approfitta della promo Amazon e acquista il dispositivo Netatmo Bticino per rendere il tuo condizionatore smart. Questo prodotto, di grande qualità, oggi costa 109€ grazie allo sconto Amazon del 9%. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.