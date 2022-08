Conto corrente online per giovani: quale scegliere?

Se è vero che i conti corrente online offrono strumenti innovativi, ideali per l’utenza più giovane e portata verso la tecnologia. D’altro canto, l’abbandono della classica banca per affidarsi a un’app è difficile da metabolizzare per chi non è più giovanissimo.

Nonostante ciò, esistono alcuni servizi del settore che, meglio di altri, si sposano con le nuove generazioni. A determinare ciò, possono essere tante caratteristiche ma, in tal senso, SelfyConto si dimostra una delle piattaforme più indirizzate verso un pubblico giovane.

A dimostrazione di ciò, vi è il fatto che l’abbinamento carta prepagata e conto online viene proposta a canone zero per chi non ha ancora compiuto 30 anni. Un piccolo vantaggio, che va ad accumularsi ai tanti altri proposti da un servizio interessante come SelfyConto.

Carta di debito e conto corrente online per giovani a canone zero

SelfyConto è una piattaforma capace di abbinare innovazione alla solidità dei classici istituti bancari. Si tratta infatti di un servizio proposto da Banca Mediolanum, una vera e propria certezza del settore bancario più tradizionale nonché uno dei gruppi più solidi d’Europa.

Stiamo parlando di un conto supportato da una carta di debito gratuita e prelievi ATM in zona Euro a costo zero.

Di fatto, si tratta di un conto gestibile interamente tramite smartphone, attraverso la pratica App Mediolanum che permette di controllare qualsiasi momento le carte collegate, rateizzare pagamenti e anche effettuare il blocco della prepagata in caso di emergenza (furto e smarrimento) per 48 ore.

Va poi considerato che, tramite la stessa, è possibile effettuare operazioni come

bonifici

addebiti utenze

F23

F24

MAV

RAV

ricariche telefoniche

il tutto senza costi aggiuntivi.

A dimostrazione della vocazione giovanile del servizio, la carta stessa è stata ideata in ottica green. Ciò significa che, rispetto alla concorrenza, questa è realizzata con l’80% di plastica in meno rispetto alla concorrenza.

