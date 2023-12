Controller Wireless per Xbox VELOCITY GREEN a soli 49,90€ (Amazon)

Il controller wireless per Xbox Velocity Green si inserisce di prepotenza nella lista delle migliori offerte Amazon del giorno. Grazie al 23% di sconto, infatti, lo puoi acquistare a soli 49,90€ invece di 64,99€. Ecco il link all’offerta.

Xbox Wireless Controller Green è tra i migliori controller in circolazione in questo momento. Tra i punti di forza troviamo il design rimodernato, la mappatura personalizzata e la comoda impugnatura antiscivolo.

Controller wireless per Xbox Velocity Green in sconto del 23% su Amazon

Con il modello Velocity Green avrai tra le mani un controller senza fili per Xbox moderno, con superfici sagomate e proporzioni studiate appositamente per garantire un maggiore comfort durante le sessioni di gioco. In più, potrai usufruire di un controller dall’autonomia extra-large, dato che la batteria dura qualcosa come 40 ore.

Grazie a questo speciale controller wireless, potrai concentrarti al meglio sul tuo obiettivo, usando una croce direzionale ibrida e sfruttando l’impugnatura antiscivolo sui grilletti, i pulsanti dorsali e la parte posteriore. Potrai anche collegare le cuffie compatibili grazie alla presenza del jack audio per le cuffie da 3,5 mm.

E non è tutto, perché sarai in grado di personalizzare ulteriormente la tua esperienza di gioco grazie all’app Accessori Xbox, regolando a tuo piacimento la mappatura dei pulsanti.

Xbox Wireless Controller Green è in offerta a 49,90€ sul sito amazon.it, con un risparmio di 15,00 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Approfittane subito prima che la promo scada. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con gli abbonati Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.