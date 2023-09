Controller Wireless ROSA per TUTTI i dispositivi: a questo prezzo non può sfuggirti!

Vuoi donare un tocco di colore personale al tuo gaming con Xbox? Ami il colore rosa, oggi particolarmente in voga grazie al film su Barbie? E allora, devi per forza cogliere al volo l’offerta che ti presentiamo oggi, relativa a un Controller Wireless per Xbox color Deep Pink per Xbox Series X|S, Xbox One ma anche per i dispositivi Windows, che pagherai solo 49,98 euro grazie a un meraviglioso sconto del 24%! Aggiungerai dunque un tocco davvero piacevole al tuo gaming sebbene siano già in troppi a volerlo, quindi conviene sbrigarsi!

Controller Wireless per Xbox e Windows rosa: le caratteristiche

Oltre a questo ammaliante colore rosa (Deep Pink) che balza subito agli occhi, potrai giocare con un confortevole Controller ergonomico, che non ti stancherà neppure in caso di molte ore di gioco. Anche perché la durata della batteria è davvero superlativa: fino a 40 ore! Concentrati sull’obiettivo con la croce direzionale ibrida e l’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore. Puoi collegare le cuffie compatibili tramite il connettore jack da 3,5 mm. Connessione immediata alla console o al PC tramite la porta USB-C. Vano per le batterie AA incluso sul retro.

E poi, vanta un prezioso pulsante Condividi per poter condividere all’istante contenuti tutto quanto vuoi con amici e sfidanti. Puoi regolare il controller secondo le tue esigenze con la mappatura dei pulsanti personalizzata e l’app Accessori Xbox. Con Xbox Wireless e la tecnologia Bluetooth puoi giocare senza fili su console, PC Windows, telefoni e tablet Android e iOS supportati.

Insomma, a parte il colore otterrai tanti altri vantaggi e potrai utilizzarlo per una pluralità di dispositivi oltre a Xbox. Cosa aspetti? Non lasciarti sfuggire questo controller wireless ora che che oggi pagherai solo 49,98 euro grazie a un meraviglioso sconto del 24%! Ma devi battere la concorrenza sul tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.