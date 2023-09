Controller per Xbox a prezzo stracciato: offerta da non PERDERE

I gamer sanno bene quanto sia importante avere il pieno controllo del gioco. Per questa ragione, è utile acquistare controller di livello precisi e affidabili. Ne è l’esempio perfetto il controller Xbox che oggi è disponibile in sconto del 15% su Amazon nella variante nera. Il controller in questo modo arriva a costare solo 50,99€!

Controller Xbox: l’alleato perfetto per tutti i videogiocatori

Il controller Xbox non funziona esclusivamente con le console di casa Microsoft, ma funziona egregiamente anche con tutti gli altri device. Il dispositivo è infatti dotato di un modulo bluetooth che lo rende perfetto per il gioco anche attraverso altre piattaforme.

Grazie alla sua grandissima versatilità, molti videogiocatori lo preferiscono alle altre soluzioni presenti sul mercato. Tra i vantaggi più evidenti del controller in promozione oggi in sconto c’è la precisione. Grilletti, tasti e levette analogiche sono molto precisi in tutte le condizioni di gioco classiche. Che vogliate giocare ad un gioco FPS o ad un gioco di simulazione automobilistica, il controller Xbox è senza dubbio lo strumento perfetto al quale affidarsi.

Tutti i tasti a bordo del dispositivo, se utilizzato con un PC, possono essere mappati a piacimento: è così garantita la personalizzazione del controller.

Approfittando dell’offerta Amazon riceverete non solo il controller, ma anche il cavetto USB-C. Questo servirà per giocare via cavo ai vostri titoli preferiti direttamente attraverso il controller. Il dispositivo non integra nativamente batterie ricaricabili, ma sul mercato esistono moltissime soluzioni per ovviare al problema. In scatola, in ogni caso, Microsoft fornisce due batterie AA perfette per regalarvi ore e ore di gioco.

Oggi è in sconto la variante nera: elegante e molto bella da vedere. Il prezzo? Amazon sconta del 15% il controller Xbox che quindi costa solo 50,99€. Si tratta di uno sconto molto interessante soprattutto considerata la qualità elevatissima del dispositivo oltre che la grande compatibilità molto ampia. Cosa aspetti? Compralo subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.