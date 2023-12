Coppia di Altoparlanti Bose Surround 700 in OFFERTA: musica per le tue orecchie!

Straordinaria occasione per chi cerca degli altoparlanti potenti, dal suono nitido. Infatti, gli Altoparlanti Bose Surround 700, colore Nero, dimensioni e peso ridotto (‎4,67 x 4,67 x 14,66 cm; 350 grammi), sono in offerta scontati dell’8%! Oggi li paghi 549 euro! Puoi anche decidere di regalarli per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Altoparlanti Bose Surround 700: le caratteristiche

Progettati per abbinarsi alla Bose Soundbar 700 e migliorarne l’estetica globale e le prestazioni audio. Suono wireless di qualità cinematografica per il tuo intrattenimento. Collega gli adattatori a una fonte di alimentazione, connetti i ricevitori alla Soundbar in modalità wireless e inizia immediatamente a goderti il tuo intrattenimento.

Compatibili con la Bose Soundbar 700, la Bose Soundbar 500 e la Soundbar SoundTouch 300. L’installazione è semplice. Grazie ai ricevitori wireless, ti basta connetterti per goderti un’esperienza avvincente e degna di un cinema. Collega gli adattatori a una fonte di alimentazione e connetti i diffusori surround in modalità wireless alla soundbar per un utilizzo istantaneo.

