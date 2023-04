Corso di marketing digitale: fai crescere la tua attività online

Hai mai desiderato ottenere una presenza online più forte e potente per la tua attività? Se la risposta è sì, la business coach Alice Benham è qui per aiutarti grazie al suo corso online “Strategia di marketing digitale: costruisci la tua presenza online”. Con le sue strategie semplici ma efficaci, Alice può aiutare gli imprenditori a far crescere la loro presenza online, aumentando la loro visibilità e portando il loro business al livello successivo.

Il corso di Alice ti guiderà passo dopo passo attraverso la creazione della strategia online ideale per la tua attività. Imparerai come utilizzare le piattaforme online in linea con le tue esigenze aziendali, creare contenuti su misura per catturare l’attenzione del tuo pubblico e migliorare la tua strategia nel tempo utilizzando le metriche chiave. Approfitta della promozione e ottieni il corso al prezzo scontato di soli 14,99 euro anziché 59,99.

Ecco cosa è incluso nel corso di marketing digitale

Il corso di Alice – composto da 15 videolezioni dalla durata complessiva di circa 3 ore – è l’opportunità perfetta per scoprire come creare una strategia di marketing online efficace per la tua attività.

Inizia definendo l’obiettivo finale della tua strategia di marketing online. Alice ti guiderà attraverso le basi della strategia digitale e ti insegnerà come crearne una personalizzata per la tua azienda. Imparerai a comprendere il ruolo di ciascuna piattaforma e come possono collaborare per far crescere la tua attività.

Concentrati sui tre elementi più importanti della tua strategia: scopo, valore e frequenza. Applica questi principi al tuo sito web e scopri come utilizzare le piattaforme di social media popolari in modo efficace. Alice ti guiderà attraverso i contenuti di lunga durata come video, podcast e articoli di blog, aiutandoti a capire quale formato funzionerà meglio per la tua strategia online.

Ma non finisce qui. Alice ti mostrerà come mettere insieme tutti gli elementi della tua strategia, definendo immagini e tono di voce per creare una presenza online coerente. Imparerai come utilizzare le metriche per sviluppare e migliorare la tua strategia nel tempo, garantendo il successo a lungo termine della tua attività.

Se sei un professionista creativo e sei alla ricerca di strategie efficaci per far crescere la tua presenza online e il tuo business, questo corso è proprio ciò di cui hai bisogno. Per seguire il corso, non ti servono competenze tecniche avanzate. Ti bastano un telefono e un computer. Inoltre, il consiglio è di utilizzare un editor di immagini come Canva o Powerpoint per creare contenuti professionali e coinvolgenti.

Non perdere l’opportunità di imparare da un’esperta come Alice Benham e di far crescere il tuo business online. Approfitta della promozione e ottieni il 75% di sconto sull’acquisto del corso “Strategia di marketing digitale: costruisci la tua presenza online”, che – ricordiamo – è ospitato sulla piattaforma Domestika.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.