Cos'è il BRC-20? Scopri l’ultima tendenza nel mondo delle criptovalute

Il mondo delle criptovalute e il panorama blockchain sono in continua evoluzione. Negli ultimi mesi una nuova tendenza è emersa: si tratta dei token BRC-20.

I token BRC-20 si basano sulla sicurezza consolidata della blockchain Bitcoin. Sebbene sia ancora considerato sperimentale, BRC-20 sfrutta la solida sicurezza e la vasta base di utenti della rete Bitcoin.

Anche se è una recente innovazione, BRC-20 sta già scuotendo il mercato delle criptovalute consentendo la creazione di nuovi token sulla blockchain di Bitcoin. Il BRC-20 ha il potenziale per sbloccare modelli di business completamente nuovi e anche per sconvolgere le industrie tradizionali.

Lo scopo principale del BRC-20 è consentire agli utenti di scambiare beni fungibili tramite gli Ordinals. In tal modo, BRC-20 consente il conio e il trasferimento di token fungibili sulla blockchain di Bitcoin. Ciò rende i token BRC-20 diversi dai token tradizionali su sistemi come Ethereum poiché vengono incisi direttamente utilizzando il codice JSON nei satoshi Bitcoin.

Sebbene BRC-20 sia attualmente nella sua fase sperimentale, ha già ricevuto molta attenzione negli ultimi mesi. Pertanto, abbiamo realizzato questa guida per istruirti su ciò che rende BRC-20 il migliore trend crypto del 2024 e per illuminarti anche sui 3 migliori token BRC-20 su cui investire nel 2024.

Cos’è lo standard BRC-20?

In poche parole, lo standard dei token BRC-20 è uno standard di token sperimentale che consente il conio e il trasferimento di token fungibili sulla blockchain di Bitcoin, il che significa che sono intercambiabili e hanno lo stesso valore.

Tecnicamente, lo standard dei token BRC-20 (Bitcoin Request For Comment 20) opera tramite Ordinals, un protocollo che assegna numeri ordinali ai satoshi (sat) nell’ordine in cui vengono estratti, senza modificare il protocollo Bitcoin.

Lo standard token BRC-20 utilizza iscrizioni ordinali di dati JSON per distribuire, coniare e trasferire token. In particolare, questi token sono diversi dai token tradizionali su sistemi come Ethereum poiché sono incisi direttamente utilizzando il codice JSON nei satoshi Bitcoin.

Perché i token BRC-20 sono importanti?

Il BRC-20 apporta molti vantaggi all’ecosistema Bitcoin.

Sicurezza

I token BRC-20 beneficiano dei meccanismi di sicurezza della blockchain Bitcoin, compreso il proof-of-work e la struttura decentralizzata.

Utilizzando questa base, i token BRC-20 forniscono un elevato livello di sicurezza, proteggendo da attività fraudolente. Utilizzando la sicurezza riconosciuta della rete Bitcoin, i token BRC-20 garantiscono l’integrità delle transazioni e migliorano la fiducia tra gli utenti.

Scalabilità

I token BRC-20 ereditano la scalabilità di Bitcoin, sfruttando la sua rete e infrastruttura consolidate per garantire un’elaborazione efficiente delle transazioni e mitigare la congestione della rete. Ciò significa che possono gestire grandi volumi di transazioni senza compromettere la velocità o le prestazioni.

Compatibilità con Bitcoin

I token BRC-20, sfruttando l’infrastruttura consolidata e la sicurezza della rete Bitcoin, espandono le capacità di Bitcoin oltre il suo ruolo tradizionale di riserva di valore. Questa compatibilità apre le porte a un’ampia gamma di applicazioni, tra cui la finanza decentralizzata (DeFi), asset tokenizzati e applicazioni basate sugli smart contract.

Secondo Michael Wrubel, un analista crypto con oltre 315.000 iscritti su YouTube, l’emergere dello standard dei token BRC offre nuove possibilità all’ecosistema Bitcoin.

Tempi di transazione più rapidi

I token BRC-20 sfruttano il meccanismo di consenso di Binance Smart Chain, che sfrutta tempi di blocco più rapidi rispetto a reti come Ethereum. Ciò si traduce in conferme delle transazioni più rapide, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente garantendo trasferimenti efficienti tra wallet sulla rete Bitcoin.

Efficienza dei costi

La natura vantaggiosa dei token BRC-20 risiede nel pagamento delle commissioni di transazione in Bitcoin, noto per le sue fee più basse tra le criptovalute. Questa caratteristica economica rende i token BRC-20 una scelta interessante e attraente sia per le imprese che per i privati che cercano transazioni semplificate.

I 3 migliori token BRC-20 su cui investire nel 2024

I progetti di questo tipo hanno guadagnato un’enorme popolarità negli ultimi mesi e molti investitori sono alla ricerca dei migliori token BRC-20 da acquistare adesso.

Quindi, ecco i 3 migliori token BRC-20 su cui investire nel 2024. Questa lista comprende sia token ben noti che quelli che hanno un potenziale di crescita.

99Bitcoins

Al primo posto nella nostra lista dei 5 migliori token BRC-20 su cui investire nel 2024 c’è 99Bitcoins, un token BRC-20 progettato per premiare le persone che imparano a conoscere la criptovaluta.

Dal 2013, 99Bitcoins è la risorsa di apprendimento online più completa nel settore delle criptovalute. Utilizzando BRC-20, 99Bitcoins ha sviluppato una piattaforma sincrona Learn-to-Earn che paga le persone per conoscere le criptovalute.

99Bitcoins collegherà il token 99BTC a BRC-20, creando nuovo valore man mano che Bitcoin diventerà più utilizzato.

Fondamentalmente, con il token 99Bitcoins, potrai unirti a una fiorente community e ottenere l’accesso a segnali di trading di criptovalute che ti daranno un vantaggio in un mercato in rapida evoluzione. 99Bitcoin utilizza moduli di apprendimento interattivi, quiz e tutorial per rendere l’apprendimento più coinvolgente e divertente.

Ci sono alcune funzionalità esclusive di cui possono usufruire i possessori di token 99BTC. In qualità di titolare di token da 99BTC, potrai accedere a corsi di formazione esclusivi per poter sbloccare moduli aggiuntivi, quiz e tutorial che renderanno la tua esperienza di apprendimento coinvolgente e divertente.

Inoltre, man mano che avanzi nel curriculum e partecipi attivamente alla community, guadagnerai token che possono essere utilizzati per riscattare vari premi, inclusi gli airdrop, direttamente sul tuo crypto wallet.

Finora la prevendita ha raccolto un totale di 1,5 milioni di dollari. Un $ 99BTC ha attualmente un prezzo di $ 0,00106 e puoi acquistare questo token in cambio di ETH, BNB e USDT oppure direttamente tramite la tua carta di credito/debito.

ORDI

Il secondo nella nostra lista è ORDI, il primo token creato utilizzando lo standard token BRC-20 sulla rete Bitcoin. ORDI è una meme coin nata come esperimento per creare un token fungibile utilizzando il protocollo omonimo.

Questo è un token di utilità che alimenta il protocollo Ordinals che consente agli utenti di codificare dati aggiuntivi sui satoshi Bitcoin, permettendo la creazione di token BRC-20. ORDI è stato sviluppato per essere un token utile per gli sviluppatori e gli utenti del protocollo Ordinals, con il potenziale per svolgere un ruolo significativo nello sviluppo della rete Bitcoin.

Attualmente, $ORDI ha la maggiore capitalizzazione di mercato nella categoria BRC-20 e ciò può essere attribuito al fatto che è il primo token BRC-20. Proprio come Bitcoin, ha una fornitura totale di 21.000.000 di token ORDI. Un ORDI ha un valore di $ 41,40 e questo token BRC-20 può essere negoziato su DEX e CEX come Binance, Bybit, OKX, Kucoin, Gate.io, HTX, MEXC, Bitget, ecc.

ORDI è di gran lunga uno dei migliori token BRC-20 su cui investire nel 2024. Questo progetto ha raggiunto un totale di 128,3k follower su X, ex Twitter.

Satoshi Nakamoto Token

Il token Satoshi Nakamoto è al terzo posto nella nostra lista. Il token Satoshi Nakamoto prende il nome dalla persona anonima Satoshi Nakamoto, che presumibilmente ha creato Bitcoin.

$SNMT è completamente decentralizzato con zero commissioni. È un token guidato dalla community e che offre un mix di innovazione e cultura dei meme coin, che rende omaggio all’enigmatico Satoshi Nakamoto.

Il token Satoshi Nakamoto (SNMT) è distribuito sulla catena sicura BRC-20 Bitcoin e ha una fornitura totale di 100.000.000 di token $ SNMT. L’impegno di questo progetto garantisce che ogni partecipante abbia pari opportunità di impegnarsi in questa rivoluzionaria esperienza tokenomica.

Questo token basato su BRC-20 è stato creato appositamente per rivoluzionare il mondo dei meme ed è attualmente uno dei migliori token BRC-20 su cui investire in questo 2024 in quanto ha un potenziale x1000 secondo alcuni analisti.