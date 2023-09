Costa POCO ma vale ORO: Redmi 12 ad appena 159€ su eBay (-30%)

L’apprezzatissimo smartphone di fascia media Redmi 12 è in super offerta su eBay a un prezzo davvero molto conveniente. Quest’oggi, infatti, sfruttando lo sconto immediato del 30%, ti bastano appena 159€ per stringere tra le mani uno smartphone di cui non potrai più fare a meno.

Redmi 12 è pronto fin da subito a soddisfare le tue esigenze sotto ogni punto di vista: è impermeabile alla polvere e agli schizzi d’acqua (certificazione IP53); monta una scheda tecnica di tutto rispetto ed è anche leggerissimo.

eBay ti serve Redmi 12 su un piatto d’argento: oggi lo paghi pochissimo

Frontalmente sorprende la presenza di un bel pannello da 6.79” ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 90Hz per animazioni super fluide, mentre sotto il cofano una batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno senza il minimo problema – anche grazie al supporto alla ricarica rapida. A un prezzo super conveniente, inoltre, Redmi 12 ti fornisce anche una fotocamera tripla con sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video ad altissima risoluzione.

Non perdere l’epica offerta di eBay che ti dà la possibilità di acquistare lo smartphone a marchio Redmi spendendo appena 159€; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in 48 ore e senza costi di spedizione extra.

