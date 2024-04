COUPON SHOCK su eBay per Redmi Note 13 Pro 5G: oggi lo paghi POCHISSIMO

Il codice coupon di eBay “XIAOMIDAYS24” è a tua disposizione per acquistare il potentissimo Redmi Note 13 Pro 5G a un prezzo mai visto prima. Infatti, sfruttando il sopracitato coupon del 15%, il device del colosso cinese può essere tuo alla modica cifra di appena 207€ – con PayPal puoi anche pagarlo in tre comode rate, il che lo rende ancora più conveniente.

Nonostante il prezzo di un comune budget phone Android di seconda scelta, lo smartphone di Redmi ha tutte le carte in regola per stupirti fin da subito: il design, infatti, è quello che ti aspetteresti da un top di gamma, e lo stesso vale anche per la scheda tecnica.

L’eccellente mediogamma Redmi Note 13 Pro 5G crolla di prezzo su eBay

Entrando nel dettaglio, Redmi Note 13 Pro 5G monta un bellissimo pannello AMOLED a 120Hz ideale per guardare contenuti video super fluidi e ad altissima risoluzione. Il potente processore octa-core MediaTek Helio G99 Ultra sfrutta 8 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi, mentre la batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida da 67W per assicurarti un giorno intero di utilizzo.

Bello, sottile e con il lettore d’impronte integrato nel display per sbloccarlo al volo, lo smartphone a marchio Redmi è anche un camera phone di tutto rispetto con il sensore principale da ben 200MP con OIS.

Inutile girarci intorno: se vuoi stringere tra le mani un device bello, potente e con una fotocamera di alto livello, ti basta semplicemente prendere al volo il coupon esclusivo di eBay “XIAOMIDAYS24”, a tua completa disposizione fino al 17 di questo mese. Infine, ricorda che con PayPal hai anche la possibilità di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

