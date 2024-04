CROLLA IL PREZZO del Motorola Moto G84: OFFERTA ESCLUSIVA su eBay

Hai bisogno di rinnovare il tuo smartphone? Questo è il tuo giorno fortunato! Oggi su eBay è disponibile l’innovativo Motorola Moto G84 a soli 204 euro grazie ad uno sconto del 32%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane prima che sia troppo tardi!

Motorola Moto G84: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola Moto G84 è uno smartphone che vanta specifiche tecniche di alto livello, adatto a qualsiasi tipologia di utente.

È dotato di una Fotocamera Ultra Pixel da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine: in questo modo puoi scattare foto più nitide anche con poca luce e girare video più fluidi e super realistici. Inoltre, grazie allo schermo pOLED da 6.5 pollici cinematografico, potrai vivere l’intrattenimento in prima persona con un elevato contrasto e una rica gamma di colori realistici.

Il dispositivo vanta di un audio multidimensionale: cogli tutta la definizione e la spazialità sonora offerta da Dolby Atmos, Audio spaziale Motorola, audio in alta risoluzione e altoparlanti stereo.

La connettività e qualsiasi operazione saranno sempre impeccabili e fluide grazie alla velocità del 5G con Snapdragon 695, un potente processore con frequenze fino a 2.2 GHz. L’autonomia non è da meno con la batteria da 5000 mAh che non ti abbandona per un giorno intero. In più, con la Ricarica TurboPower 30W ottieni ore di autonomia in pochi minuti per lavorare e giocare in libertà in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.