CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 13, oggi è tuo a 169€

Xiaomi Redmi Note 13 è uno smartphone di fascia bassa che propone delle ottime caratteristiche tecniche ad un prezzo super competitivo. Oggi puoi averlo ad un prezzo ancor più basso grazie all’offerta eBay: grazie allo sconto del 29%, lo paghi solo 169€. Praticamente niente per uno smartphone che include molte caratteristiche di un dispositivo di fascia media.

Se stavi pensando di acquistare un nuovo smartphone che rientrasse perfettamente nel tuo budget limitato, questo Xiaomi Redmi Note fa al caso tuo.

Xiaomi Redmi Note 13: il re della fascia bassa

Xiaomi Redmi Note 13 monta un display Full HD+ da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel capace di rendere le immagini nitide e dettagliate. Il processore che troviamo sotto la scocca è un Qualcomm Snapdragon 685 che, abbinato a 6 GB di RAM, va a garantire fluidità e prestazioni più che discrete per la fascia di riferimento.

Per il resto, troviamo anche una tripla fotocamera da 108MP che permette di eseguire scatti convincenti con una buona resa dei colori, nonostante la messa a fuoco non sia sempre precisa. Buona la resa generale anche in termini di autonomia: questo smartphone include una batteria da 5000 mAh che supporta una ricarica di 33W per una durata discreta con un utilizzo non intensivo.

A completare, infine, il tutto, un design compatto ed elegante realizzato con materiali solidi e resistenti. In definitiva, se stai cercando uno smartphone che abbia dalle ottime caratteristiche a meno di 170€, questo Xiaomi è sicuramente la scelta migliore che puoi fare. Approfitta dello sconto imperdibile che trovi oggi su eBay e acquista il re della fascia bassa ad un prezzo ancor più conveniente. Le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.