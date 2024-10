Cuffie da Gaming HyperX: oggi le paghi la metà con la super offerta Amazon

Per ottimizzare la tua postazione da gioco, prova le Cuffie da Gaming HyperX Cloud Stinger II Core! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 24 euro con uno sconto maxi del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un’offerta del genere potrebbe terminare da un momento all’altro!

Cuffie da Gaming HyperX Cloud Stinger II Core: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie da Gaming HyperX Cloud Stinger II Core rappresentano un vero e proprio must-have per gli appassionati di videogiochi.

Una delle loro specifiche tecniche di spicco sono sicuramente i driver da 40 mm progettati appositamente per esaltare le basse frequenze e isolare i rumori fastidiosi provenienti dall’esterno. In questo modo potrai sempre godere di un audio avvolgente e di sicuro impatto ovunque tu sia.

La connettività è assicurata dall’uscita cuffie AUX da 3,5 mm che, tra l’altro, offre una qualità audio straordinaria per chiamate e chat nitide. In più il cavo delle cuffie è lungo 1,3 metri e quindi è super versatile e comodo anche quando si tratta di giocare in ambienti più spaziosi.

Nello specifico questo modello è stato testato ed approvato per l’utilizzo con PS5, PS4 e PlayStation, ed inoltre la modalità di utilizzo è davvero semplice grazie ai controlli presenti direttamente sul padiglione: questo vuol dire che basta un istante per regolare il volume o disattivare il microfono rotando la sua asta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.