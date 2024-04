Cuffie da Gaming Trust: ACQUISTALE ora e paga quasi la META' del prezzo

Se hai bisogno di cuffie da gaming che ti aiutano a immergerti completamente nelle tue lunghe sessioni di gaming, devi assolutamente conoscere questo super prodotto su Amazon di Trust. Oggi le Trust Gaming GXT 488 sono in sconto del 46% sulla piattaforma di e-commerce, con il prezzo finale d’acquisto fissato a 26,99€. Approfittane prima che l’offerta scada!

Cuffie da Gaming Trust: acquistale subito e approfitta dell’ottimo sconto

Queste cuffie dispongono della licenza ufficiale per console PlayStation 4 e sono compatibili anche con PlayStation 5. Hanno un audio potentissimo con microfono da gaming potente grazie ai driver cuffia da 50 mm. Il suono è difatti nitido e chiaro sugli alti e profondo sui bassi, così da farti immergere completamente in ciò che stai ascoltando e favorendo la tua concentrazione durante il gioco.

Sono estremamente confortevoli, con morbidi cuscinetti che si appoggiano delicatamente sulle orecchie e il microfono pieghevole assicura delle sessioni di gioco lunghe senza alcun fastidio. In più, l’archetto è rinforzato e regolabile e il design si sposa perfettamente con la tua console e i suoi accessori. Puoi collegare facilmente le cuffie con il microfono al controller wireless DUALSHOCK 4 o DUALSENSE servendoti del cavo a treccia in nylon da 1,2 m, avendo la possibilità di regolare o disattivare il volume con il telecomando in linea.

Le cuffie da gaming GXT 488 Trust sono disponibili su Amazon con una detrazione del 46%, con il prezzo d'acquisto finale che scende da 49,99€ a 26,99€.

