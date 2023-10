OFFERTA A TEMPO: Cuffie stereo da gioco color viola a soli 19 euro

L’offerta a tempo che ti presentiamo in questa sede riguarda delle comodissime, potenti e belle da vedersi Cuffie stereo da gioco per PS4, PC, Xbox One. Si tratta infatti di cuffie dalla forma futuristica, ma la vera chicca sono lo sfavillante colore viola. E ti faranno fare una bellissima figura durante le tue live o quando sfiderai qualcuno online! Se ti sbrighi, pagherai le cuffie da gioco Bengoo G9000 solo 19,29 euro!

Cuffie da gioco Bengoo G9000: le caratteristiche

Potrai utilizzare queste cuffie per svariati device: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo 3DS, laptop, PSP, tablet, iPad, computer, telefono cellulare. Grazie al sistema integrato Subwoofer stereo surround otterrai un suono chiaro, oltre a uno splendido isolamento acustico e al driver magnetico al neodimio da 40 mm ad alta precisione. Così che beneficerai di un campo sonoro vivido. I giochi di avventura saranno ancora più coinvolgenti, mentre le partite di calcio ti avvolgeranno col rumore del pubblico e del campo. Molto comodo il cavo USB, anti-avvolgimento con regolatore del volume rotante e tasto di disattivazione del microfono sensibile al tocco. Così potrai gestire tutto facilmente.

Ottimo poi il microfono onmi-direzionale integrato, che trasmette una comunicazione di alta qualità con la sua funzione di controllo del rumore di alta qualità, il che consente di trasmettere o ricevere messaggi chiaramente mentre giochi. Oltre a ciò, il Design lungo e flessibile del microfono risulta molto comodo per regolare l’angolo del microfono. Le cuffie sono molto comode anche per usi prolungati, grazie ai cuscinetti confortevoli, mentre il la fascetta si adatta bene a tutte le teste e pesa pochissimo. Fantastiche poi le Luci LED poste sui padiglioni auricolari per evidenziare l’atmosfera di gioco.

La ciliegina sulla torta è il colore viola, molto accattivante. Insomma, con soli 19 euro porti a casa delle cuffie da gioco Bengoo G9000 magnifiche. Ma devi sbrigarti, perché si tratta di una offerta a tempo!

