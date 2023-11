Cuffie over-ear Sennheiser: qualità al prezzo più BASSO!

Sei in cerca di un paio di cuffie che possano isolarti nei mezzi pubblici? Ecco le cuffie over-ear Sennheiser: il modello 450Bt oggi è in super sconto Amazon! Il prezzo? Solo 97,99€ con il 21% di sconto per un paio di cuffie di livello con tanto di cancellazione attiva del rumore! Non fartele scappare!

Viaggiatori: ecco le cuffie over-ear che stavate cercando!

Chiunque viaggi sui vari mezzi pubblici sa bene che, in certi momenti della giornata, è impossibile godere a pieno della propria musica. Un modo per farlo però esiste: è quello di dotarsi di un paio di cuffie con cancellazione attiva del rumore.

Si tratta di una particolare caratteristica che, in tutte le situazioni, vi permetterà di isolarvi completamente dal chiasso che vi circonda e, in un batter d’occhio, vi permetterà di immergervi in una quiete assoluta.

Sennheiser sa bene che questo tipo di prodotti è molto richiesto dagli utenti e, per questo, ha progettato le 450Bt: cuffie over-ear bluetooth in grado di donare all’utente un’esperienza d’ascolto senza precedenti.

I cuscinetti che poggiano sui padiglioni auricolari sono molto morbidi e permettono di ascoltare musica in totale comfort senza affaticamenti particolari.

Grazie al bluetooth 5.0 non perderete nessuna nota dei vostri brani preferiti. La batteria integrata permette di raggiungere le 30 ore di ascolto continuativo e, in tutte le situazioni, potrà essere facilmente ricaricata attraverso l’apposita pratica porta USB-C anche durante la riproduzione musicale.

Grazie all’app Sennheiser disponibile su iOS e Android potrete inoltre avere sempre a disposizione tutti i controlli utili a personalizzare l’ascolto musicale tramite queste cuffie. Ovviamente, non manca a bordo il microfono che garantisce conversazioni di ottima qualità.

Le cuffie over-ear Sennheiser sono un vero e proprio game changer: oggi puoi averle ad un prezzo ancora più vantaggioso del solito! Solo 97,99€ grazie allo sconto Amazon del 21%. Cosa aspetti? Corri subito ad acquistarle!

