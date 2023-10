CyberGhost: VPN in offerta a 2,11 euro col maxi sconto dell'82%

Sul piano di due anni di CyberGhost è disponibile una nuova offerta che sconta il prezzo mensile dell’82%, facendolo crollare a 2,11 euro al mese. Gli utenti che scelgono di attivare CyberGhost oggi ricevono inoltre 3 mesi extra di servizio di in regalo. Di fatto, la spesa da affrontare nei primi 27 mesi è di appena 56,97 euro, con una garanzia di rimborso completa della durata di 45 giorni dalla data di acquisto.

CyberGhost VPN in sconto dell’82% sul sito ufficiale

Il piano VPN di CyberGhost include una ferrea politica no-log, l’utilizzo dell’app su un massimo di 7 dispositivi in contemporanea, il 100% di compatibilità su PC Windows, Mac, Android, iOS, FireTV, Chrome e Mozilla, un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette e oltre 7.400 server VPN da più di 98 nazioni in tutto il mondo. Come se non bastasse, c’è anche il monitoraggio in tempo reale di eventuali violazioni di password e indirizzi email.

L’offerta di CyberGhost è a tempo limitato. Per esperienza personale ti consigliamo di approfittarne subito, così da mettere le mani su una VPN facile da usare, sicura, veloce e dall’eccellente rapporto qualità-prezzo, prima che il prezzo torni a salire.

Cogli al volo l’ultima offerta di CyberGhost per ottenere una delle migliori VPN oggi disponibili in Italia al prezzo di soli 2,11 euro al mese per i primi 2 anni. Oltre al maxi sconto dell’82%, riceverai in regalo 3 mesi di servizio extra. E non dimenticare che hai a tuo vantaggio anche una politica di rimborso più che generosa, con 45 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo.

