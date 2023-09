Cyberpunk 2077 (Xbox One), il capolavoro distopico te lo REGALA Amazon a soli 14€

Cyberpunk 2077 è probabilmente il progetto più ambizioso di CD Projekt RED, gli autori della saga videoludica di The Witcher. E questo non solo per la convergenza su di esso di tutte quelle idee che il team di sviluppo ha partorito e raffinato nel corso degli anni, e per l’enormità dell’avventura, ma anche per l’hype generatosi di conseguenza fin dal giorno del suo annuncio. E oggi questo autentico gioiellino è disponibile su Amazon a un prezzo incredibile, ovvero appena 14€ per l’edizione Xbox, quindi scontata del 50%, con le spedizioni gratuite via Prime.

Cyberpunk 2077, distopia multicolor scontato del 50%

A livello di gameplay Cyberpunk 2007 è una contaminazione di generi, un mix di situazioni e caratteristiche riprese da altre opere, implementate all’interno di un mondo di gioco grande, totalmente esplorabile e interagibile. Alcune sono più divertenti di altre (hackerare le telecamere e far esplodere i cervelli dei nemici è divertente, il combattimento corpo a corpo un po’ meno), ma in linea di massima la cosa funziona.

Ispirato dall’omonimo gioco di ruolo cartaceo, il titolo è ambientato in un mondo futuristico dove il rapporto tra l’essere umano e la tecnologia è ormai simbiotico e le macchine hanno superato per intelletto gli esseri umani. Cyberpunk 2077 vede per protagonista V, un mercenario ambizioso che vive e opera nella megalopoli futuristica di Night City, una città governata dalle Corporation, ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche cibernetiche dei corpi”.

Questa fantastica avventura a questo prezzo è da acquistare quasi obbligatoriamente per chi ama il genere e i videogame in generale. Tra l’altro in questi giorni arriverà anche un corposo DLC intitolato Phantom Liberty, che amplierà ulteriormente il già vasto mondo di Cyberpunk 2077 con tanti nuovi contenuti.

Insomma, con appena 14€ per l’edizione Xbox, scontata del 50%, e con le spedizioni gratuite via Prime, potete portarvi a casa un grande gioco e impreziosirlo poi ulteriormente con la sua vicinissima espansione, per divertirvi intere settimane in un mondo alla Blade Runner.

