Cyclone di nome e di fatti: questa Aspirapolvere Dyson in OFFERTA aspira davvero di tutto sul pavimento!

Dyson ha chiamato questa aspirapolvere senza fili Cyclone V10™ Absolute e come dargli torto! La potenza è di 525 W, mentre il voltaggio è di 25V. Vanta fino a 60 minuti di ricarica, a fronte di una ricarica di 3 ore e mezza. Oggi lo sconto è del 33%, quindi la paghi solo € 399,00.

Aspirapolvere senza fili Cyclone V10™ Absolute: le caratteristiche

L’Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10™ Absolute porta in dote ben 6 accessori inclusi. Tra questi, spiccano le 2 spazzole: la spazzola Motorbar™ per tutte le superfici e tappeti e la spazzola a rullo morbido per superfici dure.

Queste le principali caratteristiche tecniche:

Durata della batteria per ricarica: 60 min

Senza fili

Potenza: 525 W

Tempo di ricarica: 3.5 ore

Voltaggio: 25,2 V

Peso: 2,67 kg

La Spedizione è gratuita e avviene entro 48 ore dall’acquisto. Reso gratuito in 30 giorni. Beneficerai anche dei 2 anni di garanzia Dyson.

Dyson aspirapolvere senza fili Cyclone V10™ Absolute oggi con lo sconto del 33% la paghi solo € 399,00.

