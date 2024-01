Difendi la tua privacy online a meno di 4 euro al mese con una VPN

Difendere la propria privacy online dagli sguardi indiscreti di aziende e malintenzionati è un obiettivo alla portata di tutti con una spesa minima. Il merito è di NordVPN, servizio leader a livello mondiale nel settore della VPN, che ha da poco lanciato un’offerta esclusiva per il nuovo anno: fino al 63% di sconto sui piani della durata di 24 mesi, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro. E se il servizio non dovesse rispondere alle aspettative iniziali, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto. Ecco il link all’offerta.

Come difendere la propria privacy online con una VPN

Con NordVPN si ottiene una protezione totale da occhi indiscreti, grazie alla crittografia della connessione Internet con il sistema più avanzato al mondo. In più è in grado di nascondere sia l’indirizzo IP che la posizione dell’utente, consentendogli così di navigare online in modo sicuro e privato.

Tre i passaggi richiesti:

l’attivazione di uno dei piani a scelta tra quelli in promo;

il download dell’app NordVPN sui dispositivi da difendere;

la scelta di un server VPN tra gli oltre 6.000 disponibili in ogni parte del mondo.

Un altro elemento essenziale è la rigida politica di no-log seguita dall’azienda, che non raccoglie né memorizza le informazioni private dei suoi utenti, come larghezza di banda utilizzata, dati di navigazione, indirizzi IP e log di traffico.

I piani di 2 anni di NordVPN sono in sconto fino al 63%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese, grazie alla nuova offerta esclusiva. La promo non durerà ancora a lungo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.