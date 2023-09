Display 120Hz e tripla cam 108MP: Xiaomi 12 Lite 5G a 258€ su eBay

Uno dei migliori esemplari della fascia media del mercato mobile, Xiaomi 12 Lite 5G New Edition, è in offerta su eBay a un prezzo davvero molto conveniente. Tutto ciò è possibile allo sconto scioccante del 48% che ti permette di risparmiare ben 241€ sul prezzo totale che, solo per oggi, crolla da appena 258€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Il device di Xiaomi, come avrai modo di notare, ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per telefonare, scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione, navigare in rete, ascoltare la musica, chattare sui social e molto altro ancora.

Occasione unica per acquistare Xiaomi 12 Lite 5G New Edition su eBay (-241€)

Ad appena 258€ puoi stringere tra le mani uno smartphone munito di un bellissimo pannello AMOLED da 6.55″ super smooth a 120 Hz con una perfetta calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano un potente processore octa core con tecnologia 5G è affiancato da una batteria con ricarica rapida da 67W.

Come se non bastasse, Xiaomi 12 Lite 5G New Edition monta anche un comparto fotografico di tutto rispetto: il modulo triplo, infatti, è capeggiato da un sensore principale da ben 108MP per scatti e video che ti lasceranno senza fiato.

Preparati a un’esperienza di utilizzo tipica di un top di gamma spendendo una cifra molto conveniente; solo su eBay puoi acquistare Xiaomi 12 Lite 5G New Edition a un prezzo così conveniente.

