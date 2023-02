Django in streaming su NOW dal 17 febbraio: ti abboni con 3€

Django è la nuova miniserie televisiva co-prodotta da Sky e Canal+ e basata sull’omonimo film del 1966 di Sergio Corbucci. La messa in onda è prevista il prossimo 17 febbraio: molto attesa dei fan puoi guardarla in diretta streaming su NOW, ora disponibile in offerta a soli 3 euro.

Di cosa parla Django, la nuova attesa serie TV

Django, interpretato da Matthias Schoenaerts, è un uomo in cerca della figlia Sarah dopo che il resto della sua famiglia è stata assassinata. Nel Texas di fine 1800, da pericoloso ricercato, giunge nella città di New Babylon fondata da John Ellis, ex schiavo che ha realizzato un centro abitato pensato per accogliere tutti gli emarginati.

Il resto del cast include Nicholas Pinnock, nei panni dello stesso John Ellis, ma anche Lisa Vicari, Noomi Rapace, Jyuddah Jaymes e Tom Austen.

Il debutto su Sky e su NOW è previsto il prossimo 17 febbraio. Puoi guardare tutto lo show in diretta streaming abbonandoti adesso sfruttando la nuova offerta per il pacchetto entertainment: paghi il primo mese solo 3 euro e cominci subito ad accedere a tutti i contenuti, inclusa la serie TV di The Last of US.

