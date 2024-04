Dogecoin è pronto a decollare con il Doge Day insieme a questa prevendita crypto

Il 20 aprile è un giorno importantissimo per tutti gli amanti dei cani, dei meme e dei progetti strampalati che fruttano incredibilmente milioni a tantissime persone senza una vera ragione.

Sì, parliamo proprio di Dogecoin e del Doge Day, ovvero il giorno nel quale si celebra questa moneta, i suoi creatori e uno dei fenomeni più bizzarri ma anche poetici nel mondo finanziario.

Doge infatti è nata ormai 11 anni fa come un vero e proprio scherzo, una presa in giro (non offensiva) del mercato delle criptovalute e anche di Bitcoin, ma non con lo scopo di criticare, semplicemente con l’idea di essere auto-ironica.

Il caso vuole però che, proprio grazie a questa dose d’ironia e a un simbolo facilmente riconoscibile e apprezzabile (ovvero un cane), intorno a questa crypto si sia formata una delle community (forse La Community) più bella e unita del Web.

Cosa vuole dire il Doge Day per Dogecoin? In realtà, di per sé, non molto. Non si sono registrate particolari attività nel prezzo della moneta e/o qualche notizia bomba che possa stravolgere il mercato, ma non è questo il punto.

Doge non è questo, ma è prima di tutto un asset che punta a consolidarsi sempre di più in un mondo che lo ha sempre visto con diffidenza, ma che adesso sta cambiando idea.

Il Doge Day dice a tutti “Hey, siamo ancora qui, 11 anni dopo e non ce ne andiamo da nessuna parte“, ricordando quanto sia ormai solida DOGE,

Anzi, allo stato attuale delle cose, se andiamo a esaminare la sua price action, ci accorgiamo che ha appena fatto segnare un higher low e sembra puntare molto in alto.

Il mercato dei meme non dorme mai e, il suo rappresentante principale, sembra pronto a regalare ai suoi holder e fan di lunga data una nuova, eccitante bull run. Cosa che potrebbe fare le fortune di tantissimi altri progetti correlati.

Dogeverse e Dogecoin

Uno di questi potrebbe essere Dogeverse, un meme correlato a DOGE che punta a essere il primo meme multichain, arrivando su tutti i principali DEX in circolazione.

Perché DOGE è importante per questa moneta? Perché, storicamente, DOGE guida il mercato dei meme e, quando lui fa bene, gli altri fanno ancora meglio.

Questo rende la presale di Dogeverse un evento davvero interessante, con la possibilità di accaparrarsi oggi questa moneta a un (probabile) prezzo di saldo.

Dogecoin ci dice che è bella carica dalla sua price action, il Doge Day ci ricorda che sono ancora tutti molto appassionati di questo cagnolino e dei meme in generale e, i gli oltre 9 milioni accumulati dalla presale di Dogeverse, sono un ulteriore tassello in questo scenario.

Le crypto dei meme non servono a nulla? Forse, ma ci sono milioni di holder che mostrano il loro affetto ogni anno e che conservano gelosamente questi token attendendo che gli regalino, ancora una volta, dei profitti stellari e che nessuno si aspettava. Siamo certi che, i più fortunati di questi, sarebbero in disaccordo col termine “inutile”.