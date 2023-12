Dolby Atmos e display 2K: Lenovo Tab M10 Plus 3a gen a 199€ su Amazon

La giornata non potrebbe aprirsi con una migliore offerta Amazon in ambito tablet: l’eccellente Lenovo Tab M10 Plus 3a gen, infatti, può finalmente essere tuo al prezzo di un comune device low cost. Prendendo al volo lo sconto immediato del 23% quest’oggi ti costa appena 199€, un prezzo assolutamente conveniente considerando il design e la scheda tecnica di questo prodotto.

Innanzitutto, Lenovo Tab M10 Plus 3a gen è uno tra i pochissimi device che in questa fascia di prezzo è pronto a sorprenderti con il suo pannello da 10.6 pollici con cui guardare qualsiasi contenuto video ad altissima risoluzione (fino al 2K).

L’eccellente tablet Android di fascia media Lenovo Tab M10 Plus 3a gen crolla del 23%

Alimentato da una mega batteria che ti accompagna per ore e ore, il device integra un processore octa core MediaTek con 4/128 GB di memoria, Android 12 e una fotocamera posteriore da 8MP con messa a fuoco automatica. Come se non bastasse, inoltre, il tablet è perfetto anche per ascoltare tutta la musica che vuoi con ben quattro speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos.

Con un prezzo di vendita su Amazon di questa portata sarebbe un gravissimo errore lasciarsi scappare il tablet Android di Lenovo; fatti furbo e prendi al volo questa occasione, oggi servita su un piatto d’argento con tanto di consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.