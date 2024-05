Dopo l'impennata del 600% di Notcoin, Mega Dice Token potrebbe essere la prossima crypto a esplodere?

Gli investitori si sono entusiasmati per Notcoin (NOT) dopo la sua impennata avvenuta settimana scorsa.

Ma questa crescita potrebbe essere solo un assaggio di ciò che accadrà nel settore GameFi – con Mega Dice Token (DICE) promosso come la prossima opportunità di acquisto.

Il token tap-to-earn Notcoin prende d’assalto il mercato delle criptovalute

Cominciamo ricapitolando brevemente la storia di Notcoin e il perché ha fatto notizia nei giorni passati.

Notcoin è nato da una premessa semplice: un gioco su Telegram in cui gli utenti potevano guadagnare token toccando una moneta virtuale.

Eppure questo modello “Tap-to-Earn” ha scatenato una frenesia virale, raggiungendo oltre 35 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Sebbene si tratti chiaramente di un approccio unico, nessuno avrebbe potuto prevedere l’impennata del valore di Notcoin una volta lanciato sui principali CEX come Binance.

Alimentato esclusivamente dalla speculazione, NOT è aumentato del 600% nel giorno di apertura, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1,2 miliardi di dollari.

Non sorprende che le prese di profitto siano iniziate rapidamente, pur non cedendo la maggior parte dei guadagni. Ora, Notcoin si aggira intorno a $ 0,0052, registrando un calo del 63% rispetto al suo picco di giovedì scorso.

Ma il fermento che circonda questa criptovaluta ha ancora una volta messo in luce la domanda di token che combinano nuovi concetti con il marketing sui social media.

Mega Dice Token – La criptovaluta di gioco sostenibile con potenziale a lungo termine

Sebbene l’ascesa di Notcoin sia stata inaspettata, Mega Dice Token sembra avere un progetto più sostenibile. Piuttosto che limitarsi a incentivare un approccio quasi senza senso, DICE funge da token di utilità per un sito di gioco online di successo con oltre 50.000 giocatori attivi.

Dal guadagno di porzioni dei profitti giornalieri del sito di gioco allo sblocco di giochi esclusivi, i titolari di DICE godono di incentivi legati direttamente alla piattaforma Mega Dice. E, cosa più importante, esiste già una base di utenti consolidata pronta per adottare questo token.

Gli sviluppatori di DICE stanno posizionando il token come un elemento fondamentale per la piattaforma.

I titolari possono guadagnare NFT in edizione limitata, premi derivanti dallo staking e altro ancora, solo con il possesso di DICE. Esiste persino una tabella di marcia ambiziosa che delinea i piani per le campagne di marketing e i listing DEX.

Questi fattori hanno aiutato Mega Dice Token a generare una notevole trazione sui social media. Più di 10.700 persone sono attive nel canale Telegram del progetto, un forte indicatore del fatto che DICE potrebbe decollare una volta lanciato sugli exchange.

Il team di Mega Dice Token promuove l’adozione tramite airdrop e referral

Oltre all’integrazione con il sito di gioco di Mega Dice, il team sta sviluppando diverse tattiche di crescita per aumentare la visibilità di DICE. Innanzitutto ci sono gli enormi lanci previsti con in palio 2,25 milioni di dollari in DICE.

Come notato nel white paper di Mega Dice Token, raggiungendo le soglie di scommessa all’interno di finestre specifiche, i giocatori possono guadagnare DICE in tre “stagioni” separate.

Sfruttare la base di utenti esistente del sito di gioco sembra essere una mossa saggia.

Poi c’è il programma di referral, in cui i titolari di DICE possono guadagnare il 25% delle entrate del sito di gioco da qualunque utente si registri attraverso un link univoco.

Se l’idea Tap-to-Earn di Notcoin può suscitare un così enorme interesse, allora il modello di referral di DICE potrebbe ottenere lo stesso successo. Naturalmente, tutto ciò dipende dal team di sviluppo.

Ma con oltre 1,3 milioni di dollari già raccolti durante la prevendita e i token DICE a soli 0,075 dollari, ci sono tutti gli ingredienti per garantire una crescita esplosiva.