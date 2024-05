DOPPIO SCONTO BOMBA sul Cellulare per anziani: lo paghi MENO DI 60 EURO

Se vuoi fare un regalo super efficiente ed utile a chi ha qualche anno in più, abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Telefono Cellulare per anziani Blackview N1000, oggi disponibile su Amazon a soli 59 euro grazie ad un coupon di sconto del 50% ed un ulteriore codice promo del 20% da applicare al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, questo doppio sconto eccezionale non capita tutti i giorni!

Telefono Cellulare per anziani Blackview N1000: specifiche tecniche e funzionalità

Il Blackview N1000 non è un normale cellulare per anziani, ma un 4G rugged smartphone quindi impermeabile, a prova di caduta e antipolvere. Supera tutti gli altri telefoni senior del settore e può essere utilizzato anche come telefono di riserva per gli appassionati di outdoor.

È ultra leggero pesando solo 165g, con il retro del design del gancio che è molto comodo da trasportare. Si tratta di un 4G Dual SIM cellulare smart senior che supporta anche Bluetooth, WIFI e una serie di applicazioni social come WhatsApp, Facebook, YouTub e Google che sono già installate.

Il processore quad-core MediaTek MT6739, con 4GB di ROM e fino a 512GB di spazio di archiviazione espandibile tramite una scheda TF, rende qualsiasi operazione più veloce e fluida che mai anche per chi è più inesperto. Inoltre è dotato di una batteria da 3300mAh, che è diverse volte più grande di un normale telefonino per anziani, e ha un’autonomia in standby fino a 2-3 giorni per assicurarti di essere sempre in contatto con i tuoi cari.

Oggi il Telefono Cellulare per anziani Blackview N1000 è disponibile su Amazon a soli 59 euro grazie ad un coupon del 50% ed un ulteriore codice promo del 20% da applicare al momento dell’ordine. Approfitta subito del doppio sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.