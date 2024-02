Dove vedere il match di Sinner all'ATP Rotterdam oggi

Jannik Sinner è in semifinale all’ATP Rotterdam Open e si gioca oggi l’accesso alla finale nella sfida con Tallon Griekspoor. Il match è in programma alle 19:30 di oggi, 17 febbraio. Da notare, inoltre, che la finale sarà in programma domani, domenica 18 febbraio (l’orario non è ancora definito ma sarà nel tardo pomeriggio).

Per vedere il match di Sinner al torneo di Rotterdam è possibile collegarsi a Sky Sport Tennis, canale accessibile a tutti gli abbonamenti Sky che hanno incluso nell’abbonamento il pacchetto Sky Sport. Da notare che il match è trasmesso in streaming anche su Sky Go, piattaforma ad accesso gratuito per tutti i clienti Sky.

Chi non è cliente Sky, quindi, può attivare un nuovo abbonamento Sky. In questo caso, infatti, l'accesso ai contenuti è immediato grazie proprio a Sky Go, che consente di guardare da subito i canali Sky, prima ancora di ricevere il decoder Sky Q.



Sinner punta alla vittoria all’ATP di Rotterdam

La rincorsa alla prima posizione della classifica ATP passa per Rotterdam: Jannink Sinner proverà ad aggiudicarsi la vittoria, bissando il successo dell’Australian Open e accumulando punti per raggiungere la vetta della classifica.

Sinner dovrà superare in semifinale Tallon Griekspoor. In caso di successo, nella finale di domani, 18 febbraio, ci sarà l’australiano de Minaur che ha già conquistato il suo posto vincendo la prima semifinale poco fa.

