Dragon Ball Z Kakarot (PS5): OFFERTA PAZZESCA su Amazon, costa meno di 20€

Dragon Ball Z Kakarot per PlayStation 5 è disponibile a 19,90€ su Amazon.

Dragon Ball Z Kakarot: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: Dragon Ball Z Kakarot ti offre l’opportunità di vivere la storia iconica del mondo di Goku in un modo completamente nuovo. Potrai infatti goderti gli eventi salienti della serie, dalla battaglia contro Raditz all’epica saga contro il temibile Majin Bu, esplorando mondi aperti, combattendo contro nemici formidabili e crescendo insieme ai tuoi personaggi preferiti.

Grazie alla potenza della PlayStation 5, questo capolavoro ti offre grafica mozzafiato e ambienti dettagliati che ti permetteranno di esplorare luoghi iconici come la Terra, Namecc, la Terra Sacra dei Kaio e molti altri ancora; volare attraverso i cieli, esplorare città e villaggi, e affrontare missioni secondarie ti permetterà infatti di immergerti completamente nell’universo di Dragon Ball e scoprire segreti nascosti lungo il tuo viaggio. Questo è il gioco perfetto sia per i fan di lunga data della serie che per i nuovi arrivati. Con una trama fedele all’anime, un vasto cast di personaggi amati e momenti iconici ricreati con cura, amerai questo capolavoro in ogni suo dettaglio.

Il prezzo di soli 19,90€ su Amazon per la versione PlayStation 5.

