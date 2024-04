Dreame D10 Plus, il robot aspirapolvere 2-in-1 CROLLA del 14% su Amazon

Amazon è pronto a darti la scusa perfetta per mettere finalmente da parte la vecchia aspirapolvere con il filo: l’eccellente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame D10 Plus è in vendita su Amazon a un prezzo niente male.

Sfruttando lo sconto immediato del 14%, infatti, l’elettrodomestico smart multifunzione può essere tuo al prezzo di 299€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 24 ore con i servizi Prime di Amazon.

Solo su Amazon trovi il 14% di sconto immediato per il robot aspirapolvere Dreame D10 Plus

Dreame D10 Plus monta un potente motore da 4000Pa in grado di aspirare la polvere e anche i peli dei tuoi animali domestici da qualsiasi superficie, compresi i tappeti; inoltre, la batteria integrata ti assicura fino a 170 minuti di autonomia con una singola carica. Subito alle spalle del rullo centrale è presente un panno che, sfruttando il piccolo serbatoio d’acqua, è in grado di rimuovere le macchie dai tuoi pavimenti.

L’aspetto più interessante di questa offerta è senza ombra di dubbio la presenza della basetta con svuotamento automatico della polvere, un elemento di cui non potrai più fare a meno e che ti assicura fino a 45 giorni di autonomia senza che tu debba muovere un dito. Inoltre, grazie ai sensori con tecnologia LiDAR, il robot Dreame si muove per tutta casa in completa autonomia scansando eventuali ostacoli lunghi il percorso.

Come hai avuto modo di scoprire il robot aspirapolvere a marchio Dreame ha tutto ciò di cui hai bisogno per mantenere casa sempre pulita e in ordine; mettilo subito nel carrello di Amazon e sfrutta i servizi Prime per riceverlo a casa già domani, senza costi aggiuntivi di spedizione.

