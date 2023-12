DROP MICIDIALE su Amazon per realme Narzo 50A Prime: -32% a 109€

A distanza di pochissimi giorni dall’arrivo di Natale ecco che Amazon ti serve su un piatto d’argento una offerta shock sul popolarissimo budget phone realme Narzo 50A Prime. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 32%, il terminale Android può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 109€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Nonostante il prezzo conveniente con lo smartphone di realme puoi fare tutto ciò che vuoi: è ideale per navigare in rete, guardare video, chattare sui social, ascoltare la musica, telefonare, scattare foto ad alta risoluzione e molto altro ancora.

Il budget phone Android realme Narzo 50A Prime costa pochissimo su Amazon

Lo smartphone a marchio realme ti sorprende con un buon pannello da 6.6 pollici con cui guardare video ad altissima risoluzione, è sempre al tuo fianco per tutto il giorno grazie alla mega batteria da 5000 mAh e avvia in un istante tutte le app che vuoi con un potente processore octa core.

Dai sfogo alla tua vena creativa con lo smartphone del colosso cinese e il modulo fotografico triplo, capeggiato da un sensore principale da ben 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) che scatta foto ad altissima risoluzione e registra video a qualità alta.

Prendi al volo questa incredibile offerta su Amazon prima di Natale per stringere tra le mani il popolarissimo smartphone di realme a un prezzo davvero conveniente; se fai in fretta, inoltre, il device ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.