eBay SCONVOLGE tutto ancora una volta: -30% per HONOR 90 Lite 5G

Spendendo una cifra ridicola su eBay hai la possibilità di acquistare l’eccellente mediogamma Android HONOR 90 Lite 5G. Prendendo al volo lo sconto immediato del 30%, infatti, il device del colosso cinese crolla ad appena 195€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 48 ore.

Malgrado il prezzo di vendita più simile a un low budget, lo smartphone di HONOR ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è ideale per navigare in rete, effettuare ricerche online, chattare sui social, telefonare, scattare foto, ascoltare musica e molto altro ancora.

Il super mediogamma HONOR 90 Lite 5G costa davvero pochissimo su eBay

Stiamo parlando di un device con un bel pannello da 6.7 pollici super smooth ideale per guardare video ad altissima risoluzione, alimentato da un processore octa core scattante con annessa una mega batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida. Dual SIM e con Android 13 a bordo (ricordiamo che non è un elemento così scontato per un device così economico), HONOR 90 Lite 5G monta un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 100MP per foto e video di qualità.

Difficile resistere allo sconto scioccante di eBay per lo smartphone di HONOR, addirittura in vendita con tanto di consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra; fatti subito un favore e mettilo nel carrello.

