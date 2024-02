eBay SCONVOLGE TUTTO con Redmi Note 13 Pro 5G a 313€: occasione TOP

Il potentissimo e bellissimo Redmi Note 13 Pro 5G è in vendita su eBay a un prezzo assolutamente imperdibile, merito di uno scioccante sconto immediato del 25%. Come se non bastasse, inoltre, il device rientra anche nella promozione di San Valentino con un ulteriore sconto di 16€: per riscattarlo non devi fare altro che inserire il codice coupon “SANVALENTINO” in fase di acquisto.

In questo modo ti bastano appena 313€ per mettere le mani su un device potentissimo, bellissimo e con numerosi componenti hardware in grado di assicurarti sempre una esperienza di utilizzo al top.

Solo su eBay hai la possibilità di acquistare il potentissimo Redmi Note 13 Pro 5G a 313€

Redmi Note 13 Pro 5G monta un eccellente pannello Super QPD da 6.67 pollici a ben 120Hz per guardare video ad altissima risoluzione, ma c’è anche posto per un potente processore octa-core di Qualcomm e una mega batteria da 5000 mAh. Con lo smartphone di Redmi ci puoi fare assolutamente di tutto, anche scattare foto ad altissima risoluzione: il device, infatti, monta un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da ben 200MP.

Spendendo una cifra assolutamente ridicola su eBay per un device così bello e potente, hai concluso un affare di cui non ti pentirai mai; il device di Redmi non teme il confronto neppure con i top di gamma del momento, sotto nessun punto di vista.

