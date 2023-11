eBay SFIDA TUTTI: -205€ per l'OTTIMO Motorola moto edge 40 5G

Quest’oggi è assolutamente impensabile non prendere in considerazione l’eclatante offerta di eBay che ha come protagonista Motorola moto edge 40 5G, uno tra i più popolari smartphone Android di fascia medio-alta. Infatti, sommando il già presente sconto del 31% a un ulteriore calo di 51,92€ con il codice coupon “NOVEDAYS“, il terminale Android di Motorola ti costa appena 294€.

Bello, di design e con una scheda tecnica che non teme assolutamente i più blasonati smartphone Android di fascia alta del momento, il device a marchio Motorola è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze senza mai un passo falso.

Mega sconto impensabile di eBay per Motorola moto edge 40 5G: offerta shock

Innanzitutto, Motorola moto edge 40 5G monta un eccellente pannello OLED curvo da 6.55 pollici super smooth a 144Hz ideale per guardare contenuti video ad altissima risoluzione; c’è anche posto per un potentissimo processore octa core, un velocissimo modem 5G e una mega batteria con ricarica rapida da 68W.

Impermeabile all’acqua e alla polvere con la certificazione IP68, lo smartphone di Motorola monta anche un validissimo modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video sempre di alta qualità.

Con un prezzo finale su eBay di questa portata non hai altra scelta che acquistare immediatamente l’ottimo smartphone Android di fascia medio-alta a marchio Motorola; non solo può essere tuo con uno sconto del 31%, ma puoi aggiungere un ulteriore coupon del valore di 51,92€ inserendo il codice coupon “NOVEDAYS” in fase di acquisto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.