eBay SVUOTA TUTTO: Redmi Note 13 Pro per poco al PREZZO BOMBA

Questa promozione di eBay è una di quelle da cogliere al volo, perché difficilmente si ripresenterà nelle prossime settimane. Solo in queste ore, infatti, trovi il mitico Redmi Note 13 Pro al prezzo bomba come mai si era visto prima. Lo paghi 259,90 euro con tanto di spedizione gratuita e inclusa in appena 3 giorni. E sarai certo di avere tra le mani il meglio della tecnologia, con il 5G incluso e ben 8 GB in grado di fornirti efficienza completa. Fallo tuo subito, diventerà presto il tuo più potente alleato per lo svago e per il lavoro.

Redmi Note 13 Pro: 8 GB di RAM e 200 MP di fotocamera sono il suo biglietto da visita

Una scheda tecnica che ti lascerà senza parole quella del Redmi Note 13 Pro, soprattutto tenendo conto del suo prezzo di listino. Partiamo dallo schermo, delle dimensioni di 6,67″ e studiato per poterti fornire il massimo della qualità. Grazie alla risoluzione di 1,5K che dà modo di fornire una definizione impressionante senza dover consumare troppa batteria. Il refresh rate da 120 Hz è l’ideale per avere davanti agli occhi una fluidità unica.

Come anticipato, il pezzo forte di questo device è però il comparto fotografico. Con un sensore primario da ben 200 MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine OIS. Così che scattare foto di qualità e registrare video unici non sarà più un problema. Lato autonomia, potrai appoggiarti su una batteria da 5100 mAh con ricarica rapida di 67W supportata. Infine passando al tecnico, sappi che sotto la scocca c’è un potente processore Snapdragon 7s Gen 2 con modulo 5G che saprà sempre supportare ogni minima azione di cui hai bisogno. E se tieni conto anche degli 8 GB di RAM, ecco che non dovrai più preoccuparti di nulla.

Accaparratelo immediatamente con lo sconto shock, è un prezzo di quelli che è impossibile farsi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.