eBay ti REGALA il mediogamma Motorola moto g54 5G: SCONTO SHOCK

Con un prezzo finale di vendita di appena 149€ su eBay è fuori discussione che il mediogamma Motorola moto g54 5G rappresenti la migliore offerta di oggi. Sfruttando il codice coupon esclusivo “NOVEDAYS” e lo sconto del 24%, quest’oggi il device del colosso hi-tech può essere tuo spendendo una cifra ridicola.

Motorola moto g54 5G è un mediogamma Android di tutto rispetto: è realizzato con materiali di buona qualità, ha un design minimal e giovanile, monta una scheda tecnica di buon livello e una fotocamera doppia che ti assicura scatti molto validi.

eBay sconta di tantissimo il mediogamma Motorola moto g54 5G: occasione hot

Motorola moto g54 5G monta un eccellente pannello da 6.5 pollici ideale per guardare tutti i video che vuoi a risoluzione Full HD, mentre la batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno senza fatica. Il processore octa core, inoltre, sfrutta a dovere gli 8 GB di RAM a sua disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Inoltre, sul retro trova posto un buon modulo fotografico doppio con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Prendi al volo il mediogamma Android di Motorola in super sconto su eBay in occasione degli edays; ricorda di utilizzare il codice coupon esclusivo “NOVEDAYS” in fase di acquisto per far crollare il prezzo di vendita finale ad appena 149€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.