Ecco le previsioni di ChatGPT-4o sui valori delle meme coin Dogecoin, Pepe e Bonk

Il nuovissimo chatbot AI ChatGPT-4o si è tuffato nella mania delle meme coin e ha fornito previsioni sui prezzi per le crypto leader di mercato come Dogecoin, Pepe e Bonk.

Non solo, il modello AI ha anche identificato due gemme nascoste che, a suo avviso, potrebbero superare queste tre in termini di aumento del prezzo.

ChatGPT-4o prevede guadagni modesti per Dogecoin

Il primo è Dogecoin (DOGE), la criptovaluta meme OG. Secondo l’analisi di ChatGPT-4o, DOGE si mantiene stabile intorno a 0,152 dollari dopo un rally del 15% nell’ultimo mese.

Sebbene il modello suggerisca che ci saranno presto “modesti guadagni”, fissa un obiettivo conservativo compreso tra soli 0,16 e 0,18 dollari.

Tuttavia, ChatGPT-4o offre anche uno scenario più esplosivo. Se Dogecoin riuscisse a riconquistare l’interesse del mercato, il modello prevede che DOGE potrebbe salire fino a 0,22 dollari nelle prossime settimane.

PEPE potrebbe esplodere, anche secondo ChatGPT-4o

L’analisi dell’intelligenza artificiale non si è fermata a Dogecoin. ChatGPT-4o ha anche offerto le sue previsioni per un’altra meme coin iconica: Pepe (PEPE).

E sulla base della valutazione del modello, i titolari di PEPE potrebbero trovarsi in una posizione di vantaggio. Secondo ChatGPT-4o, attualmente negoziato intorno a 0,0000101$, PEPE sembra avere un forte slancio positivo.

Il modello AI identifica l’enorme capitalizzazione di mercato di PEPE di 4,2 miliardi di dollari, il fatto che sia nella top 10 per volume di trading e i recenti massimi storici come elementi rialzisti.

Considerando questi fattori, ChatGPT-4o ritiene che PEPE potrebbe potenzialmente raggiungere un prezzo compreso tra $ 0,000012 e $ 0,000015 nel breve termine.

Tuttavia, il modello non esclude che PEPE intraprenda un movimento più esplosivo al rialzo se queste condizioni rialziste dovessero confermarsi.

ChatGPT prevede una crescita graduale per BONK

Ultimo ma non meno importante è Bonk (BONK), la seconda meme coin più grande su Solana. BONK viene attualmente negoziato intorno a 0,0000247$ dopo un periodo di 24 ore relativamente piatto.

Nonostante manchi un caso d’uso, ChatGPT-4o ritiene che alcuni dati on-chain suggeriscano delle prospettive positive.

Ad esempio, la sua posizione tra i primi 25 token in termini di volume di trading e la massiccia offerta circolante di oltre 63 trilioni di token indicano che BONK non scherza in termini di dimensioni e liquidità.

ChatGPT-4o ritiene che BONK sia posizionato per “aumentare gradualmente di valore” nel breve-medio termine. L’intervallo di prezzo del modello è compreso tra $ 0,000025 e $ 0,000030, che è leggermente superiore al valore attuale di BONK.

Su quali altre meme coin ChatGPT-4o è rialzista?

Mentre ChatGPT-4o ha analizzato alcune delle meme coin più importanti, il modello AI ha evidenziato alcuni progetti emergenti che ritiene abbiano un forte potenziale.

Tra quelli evidenziati c’erano la moneta multi-chain Dogeverse e il token virale Sealana.

Dogeverse potrebbe essere pronto per enormi guadagni post-listing

L’obiettivo principale di Dogeverse (DOGEVERSE) è quello di diventare la prima valuta “doge” multi-chain al mondo.

E secondo l’analisi di ChatGPT-4o, il token potrebbe averne tutto il potenziale una volta listato sui DEX. La prevendita di DOGEVERSE è stata un grande successo, raccogliendo oltre 15 milioni di dollari.

ChatGPT-4o ritiene che questo sentiment positivo potrebbe essere vitale per le prospettive di prezzo. Il modello prevede che DOGEVERSE potrebbe salire a 0,0005 dollari immediatamente dopo il suo debutto sul mercato.

Se questa previsione si rivelasse esatta, rappresenterebbe un rendimento del 61% per chi investe durante l’attuale fase di prevendita.

ChatGPT-4o altamente rialzista sulla nuova meme coin Sealana

Un altro nuovo arrivato sul mercato che ha ricevuto ottime considerazioni da ChatGPT-4o è Sealana (SEAL), un bizzarro progetto su Solana che raffigura una foca in sovrappeso.

Nonostante la mancanza di utilità, ChatGPT-4o vede un reale potenziale per SEAL una volta raggiunto il mercato. Il modello evidenzia la prevendita che ha raccolto 1,2 milioni di dollari e il basso prezzo come fattori che potrebbero contribuire al suo rialzo.

Secondo l’analisi di ChatGPT-4o, questi fattori, combinati con la crescente community sui social media, potrebbero portare ad un aumento del prezzo del token nel suo primo giorno di trading.

Nello specifico, il modello AI pone un obiettivo ambizioso, pensando che SEAL possa raggiungere il prezzo di 0,04 dollari dopo il suo debutto su DEX. Ciò rappresenterebbe un aumento dell’81% rispetto all’attuale prevendita.

Quindi, proprio come Dogeverse, ChatGPT-4o vede un significativo potenziale di rialzo per Sealana.