Con Echo Show 10 fai videochiamate e controlli casa: approfitta del BLACK FRIDAY!

Echo Show 10 di 3ª generazione è un dispositivo davvero completo: oltre alle solite funzioni ben note di un dispositivo Echo dot, come ascoltare musica o controllare gli altri elettrodomestici smart a voce in casa, potrai fare molto altro grazie allo Schermo intelligente in HD. Come videochiamate con lo schermo che ti segue, ma anche controllare casa quando non ci sei come fosse una videocamera di sorveglianza. Bello poi il colore Antracite. Grazie al Black friday, puoi farlo tuo a soli 189,99 euro, grazie allo sconto del 28%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Echo Show 10: le caratteristiche

Con uno schermo HD da 10,1″ che si muove automaticamente, avrai sempre sott’occhio videochiamate, ricette e contenuti. Gli altoparlanti ti offrono un audio direzionale di alta qualità. Con Echo Show 10 videochiama amici e famiglia o scatta una foto con la telecamera da 13 MP che, grazie al movimento e alla tecnologia di inquadratura automatica, ti mantiene sempre al centro dell’immagine. Configura i dispositivi ZigBee compatibili senza bisogno di un hub separato e chiedi ad Alexa di mostrarti le immagini delle telecamere di sicurezza, controllare una luce o regolare un termostato. Accedi alla telecamera integrata da remoto in maniera sicura per tenere sotto controllo casa tua in qualsiasi momento dall’App Alexa o da altri Echo Show.

Chiedi ad Alexa di riprodurre i tuoi programmi preferiti, musica e podcast da Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi. Molto comodo per chi si diletta in cucina: segui le ricette in video, converti quantità da un’unità di misura a un’altra, imposta un timer, aggiungi articoli alla Lista della spesa e svolgi varie attività in modo semplice. Con Amazon Photos, puoi trasformare la Home in una cornice digitale che, grazie alla regolazione automatica dei colori, esalterà le tue foto preferite in qualsiasi condizione di luce. Disattiva microfoni e telecamera premendo un pulsante. Fai scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera. Disattiva il movimento quando vuoi.

